«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова заступилась за Ягудина 

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за своего воспитанника Алексея Ягудина, обвиненного в пьянстве и избиении битой журналистов.
Тарасова участвовала в телевизионном ток-шоу и поспорила с блогером Еленой Родиной. Последняя поставила пьянство и дебоши в упрёк Ягудину.
«Лёша Ягудин, её ученик, пил когда-то. Они вместе с Маратом Башаровым бейсбольными битами избивали журналистов. Это реальная история», — заявила Родина.
По её словам, сейчас Ягудин вроде бы завязал с выпивкой, но появляется на всех центральных каналах и хамит в соцсетях.
С этим мнением категорически не согласилась Тарасова. Она дала гневную отповедь Родиной:
«Слушайте, замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Я ещё раз повторяю: Лёша Ягудин пальцем никого не тронул!»
При этом Тарасова заметила, что «Ягудин — не святой», однако он никогда не буянит во хмелю.
«У него другая форма опьянения: лёг и спит», — сказала тренер, передает Чемпионат.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ягудин возмутился из-за гуманитарной помощи Северной Корее.