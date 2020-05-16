«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова заступилась за Ягудина 

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за своего воспитанника Алексея Ягудина , обвиненного в пьянстве и избиении битой журналистов.

Тарасова участвовала в телевизионном ток-шоу и поспорила с блогером Еленой Родиной . Последняя поставила пьянство и дебоши в упрёк Ягудину.

«Лёша Ягудин, её ученик, пил когда-то. Они вместе с Маратом Башаровым бейсбольными битами избивали журналистов. Это реальная история», — заявила Родина.

По её словам, сейчас Ягудин вроде бы завязал с выпивкой, но появляется на всех центральных каналах и хамит в соцсетях.

С этим мнением категорически не согласилась Тарасова. Она дала гневную отповедь Родиной:

«Слушайте, замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Я ещё раз повторяю: Лёша Ягудин пальцем никого не тронул!»

При этом Тарасова заметила, что «Ягудин — не святой», однако он никогда не буянит во хмелю.

«У него другая форма опьянения: лёг и спит», — сказала тренер, передает Чемпионат.