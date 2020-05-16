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Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе 

Lenta.ru 1 час назад
Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Ее слова приводит Figureskating-online.com
«Смена тренера — шаг ответственный. Только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно», — посчитала Трусова. По ее мнению, подобная реакция связана с любовью российских болельщиков к фигурному катанию.
Переход Трусовой в академию Плющенко состоялся 6 мая и вызвал большой резонанс в СМИ и среди фанатов. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. В группе Тутберидзе назвали уход спортсменки предательством.
Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.
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Комментарии
Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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