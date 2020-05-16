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Медведева объяснила уход из группы Тутберидзе 

Газета.Ru и ещё 20 1 час назад
Медведева объяснила уход из группы Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила причину перехода из группы российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
О прекращении сотрудничества с Тутберидзе спортсменка заявила в мае 2018 года.
"В тот момент просто хотела работать с тренером как с другом. Знала, что мы с Брайаном поймем и услышим друг друга", — заявила Медведева в прямом эфире в Instagram чемпиона Европы Флорана Амодио.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане она взяла серебро в одиночном катании и в командных соревнованиях.
Ранее Медведева рассказала о своем одиночестве.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе
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