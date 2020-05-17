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Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной 

Газета.Ru 1 час назад
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
"Чтобы иметь мало-мальское представление о том, из-за чего это происходит, надо обладать хоть какой-то информацией. Я ей не владею, поэтому могу только пожелать, чтобы все были здоровы и счастливы. И поменьше таких словесных перепалок", — цитирует Ягудина "Спорт-Экспресс".
Фигурист отметил, что о причинах конфликта знают только Тарасова и Роднина.
Ранее Тарасова жестко оскорбила Роднину.
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Фигурное катание , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин
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