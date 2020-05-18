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«Невоспитанные люди»: Тарасова призвала Плющенко судиться 

Павел Тиунов и ещё 4 3 часа назад
Тарасова вмешалась в скандал с сыном Плющенко
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что публиковать сведения об особенностях развития детей могут только «плохо воспитанные люди». Так она прокомментировала скандал, связанный с сыном олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который намерен судиться со СМИ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты Starhit со ссылкой на источник в Telegram написали, что у сына Плющенко может быть диагностирован синдром Аспергера. Больным с таким заболеванием сложно социализироваться, они замкнуты в себе и тяжело идут на перемены в жизни. Автор статьи подчеркнул, что у звездного ребенка прослеживаются симптомы вышеуказанного синдрома, который входит в разряд аутических.
Вскоре Плющенко заявил, что намерен подать на журналистов в суд. Тарасова поддержала намерение спортсмена, заявив, что даже если ребенок и был бы «больной», то публиковать подобную информацию, как минимум, неэтично. Корреспондентов Starhit тренер назвала невоспитанными людьми «со зверскими наклонностями».
«Если подадут на них в суд — правильно сделают», — сказала Тарасова.
По данным принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, в настоящее время скандальная статья снята с публикации, а президент медиахолдинга, которому принадлежит Starhit, принес официальные извинения родителям мальчика.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Евгений Плющенко , StarHit
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