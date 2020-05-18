Тарасова вмешалась в скандал с сыном Плющенко

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что публиковать сведения об особенностях развития детей могут только «плохо воспитанные люди». Так она прокомментировала скандал, связанный с сыном олимпийского чемпиона Евгения Плющенко , который намерен судиться со СМИ.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты Starhit со ссылкой на источник в Telegram написали, что у сына Плющенко может быть диагностирован синдром Аспергера. Больным с таким заболеванием сложно социализироваться, они замкнуты в себе и тяжело идут на перемены в жизни. Автор статьи подчеркнул, что у звездного ребенка прослеживаются симптомы вышеуказанного синдрома, который входит в разряд аутических.

Вскоре Плющенко заявил, что намерен подать на журналистов в суд. Тарасова поддержала намерение спортсмена, заявив, что даже если ребенок и был бы «больной», то публиковать подобную информацию, как минимум, неэтично. Корреспондентов Starhit тренер назвала невоспитанными людьми «со зверскими наклонностями».

«Если подадут на них в суд — правильно сделают», — сказала Тарасова.