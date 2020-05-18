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Загитова рассказала, как и с кем отпразднует день рождения 

SPORT24.ru и ещё 48 3 часа назад
Загитова рассказала, как и с кем отпразднует 18-летие
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка, победительница Олимпийских игр—2018 Алина Загитова 18 мая отмечает свой день рождения — спортсменке исполнилось 18 лет. По этому поводу Алина стала гостьей программы «Доброе утро» на Первом канале, где поблагодарила всех за поздравления и рассказала о том, как отметит собственный праздник.
«Большое спасибо за поздравление. Уже с самого утра много поздравлений, всем отвечаю. Конечно, очень радостное для меня событие, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения — тренировки или в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Будем справлять день рождения вместе со своей семьей.
Сейчас все мое время занимает школа, разговариваю с учителями, почти каждый день занятия, сегодня тоже будет какое-то занятие — пока не знаю, какое. Но подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. Отличница ли я? Нет. Так как я спортсменка, все мое мышление идет именно на спорт, мало времени на учебу.
Что приготовят родители для меня? Я люблю что-то сладкое, чуть-чуть тортика съем. Диета? Сейчас особенно ограничиваешь себя, я стараюсь поддерживать свою форму, но безо льда это очень сложно. Поэтому приходится себя еще больше ограничивать в еде», — сказала Загитова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Алина Загитова
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