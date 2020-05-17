«Что-то с мозгами слетело»

Роднина , тренируясь у Тарасовой , не проиграла ни одного турнира. Тем удивительнее конфликт двух гранд-дам русского фигурного катания.

Жёсткими перепалками в фигурном катании никого не удивишь. Бывшие и действующие спортсмены, тренеры, хореографы, кажется, лишь ждут подходящего повода, чтобы побольнее уколоть друг друга. Публичных выяснений отношений стало так много, что немудрено и запутаться: кто с кем переругался, и главное — из-за чего.

На фоне сиюминутных разборок конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной выглядит оплотом стабильности. Две гранд-дамы российского и мирового фигурного катания не переваривают друг друга уже долгие десятилетия и никогда этого не скрывали, но всё-таки старались оставаться в рамках приличия. Однако на днях едва державшийся фасад взаимного уважения окончательно рухнул.

Тарасова пустила в ход тяжёлую артиллерию: обвинила Роднину в бездушном отношении к смертельно больному человеку и откровенно перешла на личности, затронув в том числе и национальный вопрос. Фигуристка в долгу не осталась и объяснила выпады Тарасовой в свой адрес проблемами с мозгами.

Так из-за чего две живые легенды фигурного катания поливают друг друга грязью на глазах у всей страны?

Как складывались отношения Родниной и Тарасовой

Сотрудничество Родниной и Тарасовой с самого начала было довольно необычным. Ирина вместе с партнёром Александром Зайцевым по собственной инициативе сменила жёсткого и авторитарного тренера Станислава Жука на молодую и малоизвестную Татьяну Тарасову. К тому моменту она уже выиграла Олимпиаду в дуэте с Алексеем Улановым и обладала гораздо большим авторитетом, чем её новая наставница. Во многом переход к Тарасовой был обусловлен нежеланием Родниной делить внимание тренера с другими спортсменами. Татьяна Анатольевна это понимала и всецело посвящала себя работе с Ириной и Александром.

У Тарасовой лучшие парники планеты были не подчинёнными, а скорее равными участниками общего процесса. Такой нестандартный подход оказался поразительно успешным и принёс паре Роднина/Зайцев два олимпийских золота, четыре победы на чемпионатах мира и пять — на чемпионатах Европы. Тренируясь у Тарасовой, Ирина и Александр за шесть лет не проиграли ни одного турнира.

Учитывая многолетнее плодотворное сотрудничество и крохотную разницу в возрасте (Тарасова старше Родниной всего на два года), можно предположить, что женщины останутся добрыми подругами, но на деле между ними были лишь деловые отношения, а когда в 1980 году они закончились, взаимная неприязнь только усиливалась и в итоге вылилась в неприкрытую вражду. То есть непрерывный конфликт Тарасовой и Родниной продолжается уже практически 40 лет!

За что Тарасова обиделась на Роднину

Роднина признавалась, что они с Тарасовой абсолютно разные по характеру. Если спортсменка всегда была прямой и даже резкой, то тренер, по словам Ирины Константиновны, умела обольщать и говорить комплименты. Татьяна Анатольевна с этим и не спорит: «Ира всегда нуждалась в человеческом тепле. Я видела, что ей не хватает добрых слов, и старалась как могла».

Несмотря на то, что большинство титулов Роднина выиграла во время работы с Тарасовой, она характеризовала Татьяну Анатольевну как талантливого постановщика с сильно развитой интуицией, но низко оценивала её тренерские возможности: «Всё, что касается постановки техники, к Тарасовой (я точно могу сказать, потому что я у неё тренировалась) имеет мало отношения».

Говорят, Тарасову эти слова сильно задели. Позднее тренер не раз отмечала неблагодарное отношение бывшей ученицы: «Мне даже жаль Иру, когда я её слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой. Если человек не помнит и не ценит таких вещей, почему я должна по этому поводу расстраиваться?».

Взаимные претензии депутата Родниной и комментатора Тарасовой

Роднина не скрывала, что дружеских чувств по отношению к Тарасовой не испытывает: «Я, например, для себя сделала такой вывод — не хочу с Тарасовой ни ругаться, ни дружить. Потому что ругаться — это неприлично и недостойно. Мы всё-таки рядом столько лет прожили. Дружить же просто невозможно».

Однако бесконечно соблюдать приличия двум выдающимся мастерам своего дела всё-таки не удалось. Несколько лет назад Роднина раскритиковала манеру работы Тарасовой в качестве комментатора: «Татьяна Анатольевна у микрофона всё время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки».

Тарасова ответила жёстко: «Я вообще её давно не воспринимаю!». А заодно прошлась по работе Ирины Константиновны в Госдуме

Роднина и Тарасова не поделили хореографа?

Но все эти взаимные уколы меркнут на фоне новой волны обоюдных упрёков, обвинений и даже оскорблений. В своей книге «Слеза чемпионки» Роднина написала, что Тарасова болезненно отреагировала на уход из её группы хореографа Елены Черкасской в 1981-м. Мол, тренер сначала не возражала против работы Елены с Родниной, но затем обвинила её в предательстве.

Считалось, что этот инцидент окончательно испортил и без того сложные отношения между Татьяной Анатольевной и Ириной Константиновной, но в недавнем интервью Тарасова назвала слова спортсменки «бредом сумасшедшего» и отметила, что та ей «была совершенно не нужна как хореограф». Однако наибольший резонанс вызвали другие слова Тарасовой. Заслуженный тренер заявила, что Роднина вынудила Черкасскую лететь на соревнования в Австралию, хотя у той был диагностирован рак 4-й степени.

По сути, Тарасова обвинила Роднину в бездушном отношении к коллеге. К сожалению, бывшая балерина Большого театра и хореограф фигурного катания Елена Черкасская ситуацию прояснить уже не сможет, так как ушла из жизни в ноябре 2001-го.

Роднина на эти обвинения ответила жёстко: «Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет».

Тарасова жёстко прошлась по личности Родниной

На самом деле, в интервью «РБК-Спорт» Тарасова сказала и много других нелицеприятных вещей в адрес Родниной. По её словам, Ирина не приехала из США, чтобы проститься с мамой, и всегда стеснялась её еврейского происхождения. Татьяна Анатольевна вряд ли бы стала выносить такие интимные моменты на публику, если бы не затаила сильную обиду на бывшую ученицу.

Конфликт живых легенд фигурного катания выглядит всё более неприятно, особенно учитывая, что обеим его участницам уже за 70. Горько видеть, как великий тренер и великая фигуристка льют взаимные оскорбления и обвинения, пытаясь побольнее задеть друг друга. Ведь без тренера Тарасовой Роднина могла и не стать трёхкратной олимпийской чемпионкой. А без фигуристки Родниной Татьяна Анатольевна, возможно, так и осталась бы лишь дочкой знаменитого отца.