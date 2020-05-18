Трусовой предрекли завершение карьеры в 17 лет 

Все новости на карте

Чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай заявил, что двукратная победительница мировых первенств среди юниоров Александра Трусова завершит карьеру в 17 лет.

"Переход Трусовой на фоне нынешних проблем — ерунда. Люди болеют, это несоизмеримо важнее. Трусова, простите, что у Этери Тутберидзе, что у Евгения Плющенко, все равно докатается до 17 лет и уйдет", — цитирует Шахрая "Спорт-Экспресс".

Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.