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Трусовой предрекли завершение карьеры в 17 лет 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Трусовой предрекли завершение карьеры в 17 лет
Фото: РИА Новости
Чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай заявил, что двукратная победительница мировых первенств среди юниоров Александра Трусова завершит карьеру в 17 лет.
"Переход Трусовой на фоне нынешних проблем — ерунда. Люди болеют, это несоизмеримо важнее. Трусова, простите, что у Этери Тутберидзе, что у Евгения Плющенко, все равно докатается до 17 лет и уйдет", — цитирует Шахрая "Спорт-Экспресс".
Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.
Ранее олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании 2002 года Алексей Ягудин пожелал удачи Трусовой.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Алексей Ягудин , Сергей Шахрай , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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