Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с 18-летием 

Российская фигуристка Диана Дэвис поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.

"Алина, с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива", — написала Дэвис в Instagram и прикрепила совместные снимки.

Также дочь российского тренера опубликовала в честь именинницы стихотворение.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова пока не уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своих планах на следующий сезон.