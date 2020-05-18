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Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с 18-летием 

Газета.Ru и ещё 6 4 часа назад
Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с 18-летием
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Диана Дэвис поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.
"Алина, с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива", — написала Дэвис в Instagram и прикрепила совместные снимки.
Также дочь российского тренера опубликовала в честь именинницы стихотворение.
Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что Загитова пока не уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своих планах на следующий сезон.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Российские спортсменки , Алина Загитова
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