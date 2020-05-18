Миненков прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее… Хотя, мне кажется, сейчас масштаб этого скандала немного преувеличивают. Думаю, у них уже нет причин для того, чтобы остро конфликтовать», — передает RT слова Миненкова.

Ранее Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело». Депутат Госдумы посоветовала тренеру «немножечко удариться в историю».

Тарасова ответила на заявление Родниной оскорблением.

Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер.