Тарасова высказалась о конфликте с Родниной

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова допускает, что у нее и у фигуристки, тренера и депутата Госдумы Ирины Родниной плохо с головой. Об этом сама Тарасова заявила в эфире телеканала «Ностальгия».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Роднина заявила, что у Тарасовой вздорный характер и у нее давно что-то с мозгами слетело. В свою очередь, Тарасова назвала Роднину дурой законченной и обвинила в том, что в 2001 году та отправила хореографа Елену Черкасскую, тяжело больную раком, на соревнования. Роднина это опровергла.
«С головой, может, и плохо у меня, но память хорошая», — заявила Тарасова вчера в ходе ток-шоу «Рожденные в СССР» на канале «Ностальгия».
Она заверила, что точно помнит, что на тех соревнованиях в 2001-м Черкасская была тяжело больна. Тренер добавила, что, видно, и у Родниной не очень хорошо с головой.
На днях журналист Дмитрий Губерниев назвал Тарасову и Роднину своими подругами, а конфликт между ними довольно жестковатым. Он выразил сожаление, что скандал продолжается, а также заявил, что у обеих полно скелетов, как и у любого человека.