Тарасова высказалась о конфликте с Родниной

Ранее, как сообщал «Рамблер», Роднина заявила, что у Тарасовой вздорный характер и у нее давно что-то с мозгами слетело. В свою очередь, Тарасова назвала Роднину дурой законченной и обвинила в том, что в 2001 году та отправила хореографа Елену Черкасскую, тяжело больную раком, на соревнования. Роднина это опровергла.

«С головой, может, и плохо у меня, но память хорошая», — заявила Тарасова вчера в ходе ток-шоу «Рожденные в СССР» на канале «Ностальгия».

Она заверила, что точно помнит, что на тех соревнованиях в 2001-м Черкасская была тяжело больна. Тренер добавила, что, видно, и у Родниной не очень хорошо с головой.