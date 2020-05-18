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Загитова показала сообщение от Путина 

Lenta.ru 3 часа назад
Загитова показала сообщение от Путина
Фото: @azagitova
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в Instagram текст поздравительной телеграммы от президента России Владимира Путина.
Путин пожелал Загитовой новых достижений в спорте.
«Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни», — говорится в сообщении президента.
18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. В соцсетях фигуристка похвасталась подарками.
15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021. Фигуристка объявила о временном уходе из спорта в декабре прошлого года. Она не выступала на турнирах в нынешнем году, но участвовала в ледовых шоу.
Кроме победы на Олимпийских играх, в активе Загитовой золото чемпионатов Европы и мира, а также в финале Гран-при.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ
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