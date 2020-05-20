«С головой у меня, может, и плохо»

Заслуженный тренер СССР и известный комментатор турниров по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала героем передачи «Рожденные в СССР» на YouTube-канале «Ностальгия». В связи с режимом самоизоляции, введенным российским правительством из-за пандемии COVID-19, именитая специалистка пообщалась с ведущим программы в формате видеозвонка. По словам Тарасовой, сейчас она проживает у себя на даче и ожидает отмены ограничительных мер, до которых прославленный тренер нередко занималась с юными фигуристами, «придерживаясь за бортик» ледового катка.

«Ждем окончания пандемии. Сидим дома на самоизоляции. Как нынешняя ситуация повлияла на мою жизнь? Да как на всех остальных. Работу перенесли, но я абсолютно спокойна. Надо принять это и дальше жить. Мне в этом плане легче, чем людям, которые живут в квартирах. Я-то сейчас на даче», — отметила Тарасова.

Первым делом 73-летняя специалистка поделилась мнением о нынешнем положении дел в современном фигурном катании, где, по ее словам, даже после досрочного завершения сезона «жизнь бурлит». Так, она привела в пример сенсационный переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Данный «трансфер» вызвал немалый общественный резонанс среди поклонников фигурного катания, а вместе с этим — дискуссию о его рациональности.

«Жизнь в фигурном катании сейчас бурлит. Это связано в первую очередь с Сашей Трусовой, которая сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе к выдающемуся спортсмену Евгению Плющенко. Будет тренироваться теперь под его руководством. Перешла со своим наставником, который работал 5-6 лет в группе Тутберидзе (речь о Сергее Розанове. — «Газета.Ru»).

Громкая новость о девочке, которую знает весь мир. Она стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота. Это невероятное достижение. Теперь все следят за ее судьбой. Возможно, она войдет в музей славы как первооткрыватель четверного прыжка в женском одиночном катании»,

Помимо перехода Трусовой к Плющенко жизнь в отечественном фигурном катании «бурлит» и по другим поводам. Одной из самых обсуждаемых тем последних дней является конфликт Тарасовой с олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которую она тренировала с 1974 по 1980 год. Их разногласия продолжаются уже не первый год после того, как ныне депутат Госдумы раскритиковала свою бывшую наставницу за работу на телевидении.

Сейчас же конфликт разгорелся с новой силой: сначала Роднина пожаловалась на «непростой характер» Тарасовой, из-за чего и затаила обиду еще со времен сотрудничества. Тренер в ответ на последние высказывания вспомнила эпизод с участием Елены Черкасской, которая работала хореографом у Родниной. В частности, заслуженный тренер СССР обвинила последнюю в том, что та «отправила Черкасскую на соревнования в Австралию, хотя у нее был рак 4-й степени и она не могла даже воду пить». Все это в конечном итоге вылилось во взаимные оскорбления: Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело», а в ответ на это была названа «дурой законченной».

«Что касается Иры Родниной — у меня с ней ничего не случилось. Мне просто уже надоело все это слушать. Она пишет, что у меня с головой плохо. Видно, у нее тоже нехорошо. Мы говорим про ее хореографа, которую я очень хорошо знала. Она говорит, что это было в 1981 году, а это был 2001 год, соревнования перед Олимпийскими играми, на которые были приглашены шесть лучших спортсменов.

Я была там с Алексеем Ягудиным , показывала программу, и когда он прыгнул четверной, на выезде задел за бортик и очень сильно разбился. И на этих соревнованиях была Лена Черкасская со своей девочкой, чемпионкой США. И там я увидела, что Лена тяжело больна. Понимаете, я это точно помню. С головой у меня, может, и плохо, но память хорошая.

Я очень старалась, выкладывалась, не подвела Роднину. Я создавала программы, и ни за одну из них мне не стыдно. Даже сейчас, когда показывают, я смотрю, как это уложено в музыку. Это было очень неплохо. Я сделала свою работу», — прокомментировала данный конфликт Тарасова.

В ходе передачи один из дозвонившихся до телестудии зрителей поблагодарил Татьяну Тарасову за вклад, внесенный в развитие отечественного фигурного катания, а также вспомнил победу Алексея Ягудина на зимних Олимпийских играх 2002 года, который опередил своего соотечественника Евгения Плющенко, завоевавшего серебро. Ягудин был подопечным Тарасовой, Плющенко — Алексея Мишина . Противостояние двух российских фигуристов было одним из главных в то время, да и сейчас нередко широко обсуждается. Тарасова, комментируя ту победу Ягудина, назвала ее «великой».

«Я очень горжусь, что мы с Лешей выиграли. Это была великая победа. Почему я горжусь тем золотом, особенно по сравнению с другими победами своих подопечных? Потому что вся русская команда, включая судей, была против. И насколько нужно быть лучше, чтобы в такой ситуации победить! Когда судья никогда не на твоей стороне. Твой судья, российский. Конечно, это не первый случай, когда судья был не на нашей стороне. Спорт — это такая, серьезная вещь. Успех вызывает зависть. Надо, чтобы все были равны — кто это там высовывается из общей линии?»

В ответ на встречный вопрос о том, мешала ли ее работе советская власть, Тарасова заявила, что партия «не могла ей ничего сделать, ведь не государство ставило программу и музыку».

«В те времена я не оборачиваюсь. У меня не осталось теплых воспоминаний? Ну, это была молодость, почему нет-то. Но за замком было тяжело. Михаил Сергеевич Горбачев дал нам большую свободу: и мысли, и передвижения», — подчеркнула Тарасова.

Вместе с этим она отметила и другие негативные моменты из советского прошлого. В частности, дело коснулось ее отца, легендарного хоккейного тренера, бывшего наставника ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. По мнению его дочери, «советская власть сломала ему жизнь».

«Я имею в виду то, что в 54 года его отправили на пенсию. Понимаете, у него был запрет на профессию. Вот что я имею в виду. Я уже не говорю о том, что потом занесли смертельную инфекцию. Это уже детали. А убили его в 54 года.

После этого он уже «Золотую шайбу» придумал и чего еще только не придумал. А его не взяли на матч, который состоялся с его подачи. Десять лет папа работал над тем, чтобы наши играли с профессионалами. Помню момент, где его подвели к Леониду Брежневу , а до этого к Никите Хрущеву. И они говорили: «Если считаешь, что выиграем — играй», — рассказала специалистка.

Разный подход к работе Тарасова сравнила, вспомнив свой период жизни в США. В конце 1990-х из-за сложной ситуации с работой в России она улетела за океан, где стала сотрудничать с зарубежными фигуристами, в число которых вошли Саша Коэн, Эван Лайсчек и Сидзука Аракава. Лишь в 2005 году Татьяна Тарасова вернулась на родину, где получила должность тренера-консультанта в Федерации фигурного катания России.

«Если ты попал на Олимпийские игры, то ты должен их выиграть. Это даже не обсуждается. Ты — olympic team, у тебя будут все условия для работы, развития. В США был другой уровень жизни, с тобой там считались. Был ли страх? А почему он должен был быть? Да, мы ходили пятерками, но мы обычно ходили на тренировки. Целый день мы разъезжали на автобусе в разные стороны, катка-то три было», — высказалась Тарасова.

В завершение программы заслуженный тренер СССР вновь поделилась мнением о работе Тутберидзе и Плющенко, между которыми в последние месяцы нередко возникают скандалы и конфликты интересов. Тарасова под этот огонь, к слову, в один момент тоже попала, заявив, что у Алины Загитовой, одной из звезд школы «Самбо-70», не получится возобновить карьеру и выйти на прежний уровень, чтобы бороться с той же Трусовой и Анной Щербаковой с Аленой Косторной. Тогда в команде Тутберидзе Тарасову обвинили в предвзятом отношении к олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 и излишней критике.

«Тутберидзе — школа высшего спортивного мастерства. Школа, которая приносит медали на протяжении многих лет. Фантастическая работа, лучшее сочетание тренеров.