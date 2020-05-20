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Фанаты подсчитали стоимость подарков для Загитовой 

Спорт РИА Новости и ещё 5 6 часов назад
Фанаты подсчитали стоимость подарков для Загитовой
Фото: РИА Новости
Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой рассказали о подарках спортсменке на день рождения.
Олимпийской чемпионке подарили нить из жемчуга, 49 шариков, а также букет из 301 розы. Помимо этого, цветы подарили маме и бабушке фигуристки. Фанаты не обделили вниманием и тренера ЭтериТутберидзе. Подарки оценили в 250 тысяч рублей, включая открытки, картины и другие сувениры.
Самым дорогим подарком для спортсменки стало кольцо бренда Bulgari. По информации "Спорт-Экспресса", такой стоимость такого подарка может достигать 157 тысяч рублей.
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