Фанаты подсчитали стоимость подарков для Загитовой 

Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой рассказали о подарках спортсменке на день рождения.

Олимпийской чемпионке подарили нить из жемчуга, 49 шариков, а также букет из 301 розы. Помимо этого, цветы подарили маме и бабушке фигуристки. Фанаты не обделили вниманием и тренера ЭтериТутберидзе. Подарки оценили в 250 тысяч рублей, включая открытки, картины и другие сувениры.

Самым дорогим подарком для спортсменки стало кольцо бренда Bulgari. По информации "Спорт-Экспресса", такой стоимость такого подарка может достигать 157 тысяч рублей.