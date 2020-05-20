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Тарасова считает, что её отцу занесли смертельную инфекцию 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
«Занесли смертельную инфекцию»: Тарасова об отце
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о причинах преждевременного прекращения карьеры своего отца, знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
«Я имею в виду то, что в 54 года его отправили на пенсию. Понимаете, у него был запрет на профессию. Вот и всё. Вот что я имею в виду. Я уже не говорю о том, что потом занесли смертельную инфекцию. Это уже детали. А «убили» его в 54 года», — заявила тренер в программе «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия».
Тарасов умер 23 июня 1995 года в Москве в возрасте 76 лет.
Татьяна Тарасова также заявила, что Михаил Горбачёв принёс народу СССР свободу.
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Фигурное катание , Прочее , Михаил Горбачев , Татьяна Тарасова , Анатолий Тарасов
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