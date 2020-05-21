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Бутырская допустила возвращение Загитовой на лед 

Газета.Ru 4 часа назад
Бутырская допустила возвращение Загитовой на лед
Фото: ТАСС
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская допустила возвращение прославленной российской одиночницы Алины Загитовой на лед. Об этом сообщает "Чемпионат".
По ее словам, пример Елизаветы Туктамышевой ярко демонстрирует возможность в зрелом для фигурного катания возрасте достигать серьезных результатов и участвовать в борьбе за победу на крупных турнирах.
Для этого, по мнению Бутырской, Загитовой предстоит очень много трудиться и стараться навязать конкуренцию в группе Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что итальянский фигурист Даниэль Грассль в интервью "Газете.Ru" оценил изменения в стоимости четверных прыжков, введенные Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
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Фигурное катание , Мария Бутырская , Елизавета Туктамышева , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
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