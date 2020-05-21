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«Спасибо всем учителям»: Загитова осуществила свою давнюю мечту 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Загитова осуществила свою давнюю мечту
Фото: РИА Новости
Теперь девушка может приобрести автомобиль и сесть за руль.
Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой узнали о ее давней мечте, оказывается, девушка давно хотела приобрести автомобиль. Однако без прав и достижения совершеннолетия это было невозможно.
И вот недавно спортсменка отметила свое 18-летие и практически сразу же получила заветные права.
«Ура! У меня теперь есть водительские права! Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками», — с восторгом написала она в личном блоге.
Напомним, свое 18-летие Алина встретила за городом, в окружении близких. Для девушки они устроили сюрприз — преподнесли ей невероятное количество цветов и воздушные шарики в виде сердец и звезд.
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