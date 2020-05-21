Российский тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В марте специалист улетела к проживающей в США дочери Диане Дэвис.
"Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом", — заявил источник.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе отписалась от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в Instagram после ухода спортсменки в академию Евгения Плющенко.