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Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США 

Газета.Ru и ещё 6 58 минут назад
Тутберидзе вернется в Россию из США
Фото: ТАСС
Российский тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В марте специалист улетела к проживающей в США дочери Диане Дэвис.
"Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом", — заявил источник.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе отписалась от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в Instagram после ухода спортсменки в академию Евгения Плющенко.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС
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