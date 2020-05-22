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Туктамышева нашла плюсы в самоизоляции 

Вероника Полынина и ещё 5 43 минуты назад
Туктамышева нашла плюсы в самоизоляции
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала плюсы самоизоляции.
Туктамышева взволновала фанатов фото в нижнем белье
В «прямом эфире» Instagram Олимпийского комитета России Туктамышева заявила, что за время карантина научилась находиться с собой наедине.
«Для меня это было важно, чтобы я не боялась находиться дома одна. Для меня это шаг к своему какому-то развитию. Считаю, что карантин мне большой плюс дал» — приводит «Чемпионат» слова фигуристки.
Спортсменка отметила, что за время самоизоляции перестала смотреть новости о коронавирусе, и сейчас почти ничего не знает о происходящем в мире.
«Мне так легче, чтобы я была немного отстраненной от этого всего», — добавила она.
Как писал «Рамблер», ранее в мае Елизавета Туктамышева поделилась в подписчиками фотографиями из домашней фотосессии в условиях самоизоляции.
Видео дня. Соревнования по легкой атлетике проводят в онлайн-режиме
Фигурное катание , Елизавета Туктамышева
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