Туктамышева нашла плюсы в самоизоляции 

В «прямом эфире» Instagram Олимпийского комитета России Туктамышева заявила, что за время карантина научилась находиться с собой наедине.

«Для меня это было важно, чтобы я не боялась находиться дома одна. Для меня это шаг к своему какому-то развитию. Считаю, что карантин мне большой плюс дал» — приводит «Чемпионат» слова фигуристки.

Спортсменка отметила, что за время самоизоляции перестала смотреть новости о коронавирусе, и сейчас почти ничего не знает о происходящем в мире.

«Мне так легче, чтобы я была немного отстраненной от этого всего», — добавила она.

Как писал «Рамблер», ранее в мае Елизавета Туктамышева поделилась в подписчиками фотографиями из домашней фотосессии в условиях самоизоляции.