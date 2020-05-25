Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу в финале голосования за звание главной олимпийской иконы стиля.
Голосование проводилось в официальном аккаунте Olympic Channel в Twitter.
We asked, you answered!✨
Alina Zagitova 🇷🇺 was voted as your favourite! Congrats! 👏#FigureSkating @Olympic_Russia @ISU_Figure pic.twitter.com/IBsBdiNwM2— Olympic Channel (@olympicchannel) May 24, 2020
В финале конкурса Загитовой противостоял американский фигурист Джонни Вейр. За российскую фигуристку было отдано 62 процента голосов. На пути к финалу 18-летняя спортсменка также обошла Усейна Болта и ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.