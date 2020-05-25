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Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля 

Спорт РИА Новости и ещё 37 8 часов назад
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу в финале голосования за звание главной олимпийской иконы стиля.
Голосование проводилось в официальном аккаунте Olympic Channel в Twitter.
В финале конкурса Загитовой противостоял американский фигурист Джонни Вейр. За российскую фигуристку было отдано 62 процента голосов. На пути к финалу 18-летняя спортсменка также обошла Усейна Болта и ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
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Фигурное катание , Российские спортсменки , Джонни Вейр , Алина Загитова
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