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«Неловкое» видео Загитовой собрало миллионы просмотров 

Артём Кульша и ещё 12 5 часов назад
Российская фигуристка Алина Загитова не смогла расстегнуть косуху с первого раза и стала звездой тиктока. Соответствующую видеозапись опубликовал фанатский аккаунт спортсменки Team Zagitova.
"Неловкое видео" Загитовой взорвало Сеть
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Загитова представила показательный номер «Лара Крофт». В нем она выступала в образе героини серии видеоигр «Томб Райдер» (Tomb Raider) — в кожаных лосинах и косухе. В начале номера она расстегивала молнию на куртке резким движением. В ходе одного из показов номера ей не удалось это сразу — молнию «заело».
Во второй половине марта 2020 года тикток Team Zagitova опубликовал видеозапись инцидента с подписью «Когда что-то пошло не так». С тех пор ее посмотрели более 22,1 миллиона раз, лайкнули — более 442 тысяч раз, прокомментировали — 763 раза.
«Ох уж эти неловкие моменты…» — написал один из пользователей социальной сети.
В апреле двойник певицы и телеведущей Ольги Бузовой пользовательница тиктока Небузова сообщила, что перенесла несколько пластических операций, чтобы стать похожей на Бузову, а «СтарХит» — о том, что одна из перенесенных блогершей операций подразумевала смену пола с мужского на женский.
Комментарии 8
Фигурное катание , Видео , Алина Загитова , StarHit
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