Родители Щербаковой рассказали о Тутберидзе

Все новости на карте

"Этери Георгиевна по своей природе очень гордая и независимая. Она достаточно избирательна в общении. Это может казаться звездной болезнью, но это никак не связано с ее успехами. Она очень много работает. Со звездной болезнью в непредсказуемых малышей так не вкладываются. Это мое личное мнение", — сказал отец фигуристки Станислав Щербаков.

Мама спортсменки Юлия Щербакова отметила, что родители должны доверять тренеру. Если сомневаться в наставнике, то ребенок не будет доверять специалисту.