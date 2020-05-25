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Родители Щербаковой рассказали о заработках фигуристки 

Спорт РИА Новости и ещё 5 6 часов назад
Родители Щербаковой рассказали о заработках фигуристки
Фото: РИА Новости
Родители российской фигуристки Анны Щербаковой рассказали, как семья инвестирует призовые 16-летней спортсменки.
В минувшем сезоне Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате России, а также стала второй в Финале Гран-при и на чемпионате Европы.
"Призовые Ани мы откладываем ей на будущее. Пытаемся их не только сохранить, но и прирастить. Собираем портфель начинающего инвестора, все по правилам: часть на депозит, часть в валюту, часть в акции. В акции сейчас, кстати, особенно интересно вкладываться, вакцина ведь рано или поздно появится, и будет рост. В общем, повышаем финансовую грамотность и смотрим на то, как деньги сами работают, это занятно. Аня в конечном счете сама решает, куда и сколько она готова вложить. Она сама ходит в банк, разбирается в депозитах и подписывает договоры. Общается с операционистами, они же любопытные, спрашивают: "Девочка, откуда у тебя эти деньги?" — "Заработала", — рассказал отец Щербаковой в интервью "Спорт-Экспрессу".
"Пару раз мы угадали с акциями, и получилось, что одних процентов уже достаточно, чтобы обновить себе телефон до последней модели. Получается, бесплатно, просто потому что вовремя сделали нужные действия. Что, спрашиваю, обновляем, или дальше ждем? Пока ждем, такой был ее ответ", — добавил Станислав Щербаков.
Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в марте в Канаде.
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Фигурное катание , Анна Щербакова
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