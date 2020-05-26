Фигуристы Тутберидзе приехали в Новогорск

Фигурное катание постепенно приходит в себя после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Спортсмены группы Этери Тутберидзе вместе с другими представителями сборной России уже прибыли на базу «Новогорск» и в преддверии сборов сдали тесты на COVID-19.

25 мая министр спорта России Олег Матыцин провел совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций, в ходе которого обсудил порядок возвращения сборных на федеральные базы. Как сообщают в Минспорте, работа по возобновлению тренировочного процесса уже стартовала в понедельник.

Ранее о возвращении атлетов на базы высказался президент России Владимир Путин . Глава страны заметил, что когда сборные находятся на сборах, то они фактически находятся и на изоляции.

«Мне сказали, что могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я, конечно, помогу, не вижу никаких проблем. Главное — организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям», — заявил президент.

Отмечается, что первыми вернутся к работе подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое», затем в июне — «Юг Спорт» (Сочи), «Ока» (Тульская область) и центр «Крымский» (Крым).

По установленным правилам, атлеты и тренеры будут прибывать на базы малыми группами и размещаться в разных корпусах при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора . Все участники тренировочного процесса в обязательном режиме сдадут тест на коронавирус и до получения результатов будут жить в одноместных номерах на самоизоляции.

Те спортсмены, которые прибудут из других регионов, пройдут тестирование два раза: первый — по приезде на базу, второй — после недели самоизоляции. После этого атлеты пройдут углубленное медицинское обследование, по итогам которого будут разработаны индивидуальные рекомендации. За тестирования и обследования будет отвечать Федеральное медико-биологическое агентство

Что же касается персонала спортивных баз, то он не сможет покидать территорию объекта: для сотрудников будет организован вахтовый режим работы.

В рамках первого этапа возобновления тренировочного процесса тестирование уже прошли спортсмены сборных по художественной и спортивной гимнастике и фигуристы. Последние, к слову, ждут не дождутся возвращения на лед: Алена Косторная признается, что для нее, как и для всей группы Этери Тутберидзе, это самое долгожданное событие за последнее время.

«Такого перерыва — почти два месяца без ледовых занятий — в моей спортивной жизни еще не было», — цитирует спортсменку Первый канал.

Меры предосторожности у фигуристов будут соответствующие (дистанция на катке, в раздевалке, столовой и номерах), а пока — самоизоляция.

«Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя. Питание приносят прямо в номер — с едой все прекрасно, тут с этим всегда все в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим», — отметил источник в разговоре с ТАСС.

А вот тренеру Артуру Дмитриеву придется искать возможности тренировок своей группы как вне Москвы, так и вне «Новогорска». Дело в том, что его пара Екатерина Белова /Дмитрий Чигиревт входит в запасной состав, а в Новогорск пускают только фигуристов основного состава.

«Ребят на базе закрывают на три-четыре недели без права выхода, насколько я понял. Это нормальная мера для спортсменов, им сейчас необходимы тренировки. Считаю, это правильно. Фигуристам из парного катания восстанавливать элементы придется подольше, чем одиночникам, ведь у нас поддержки и подкрутки есть, выбросы помимо прыжков. Парную работу надо восстанавливать, конечно, как можно скорее», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

«Мы пропускаем первый сбор, решили не рисковать. Однако мы продолжаем работу, делаем упор на общефизическую подготовку».