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Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 6 часов назад
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Российская фигуристка совершила четверной флип 7 декабря прошлого года в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине, передает ТАСС.
Уточняется, что Трусова уже дважды была отмечена в Книге рекордов Гиннесса — за исполнение четверных тулупа и лутца.
Напомним, в ноябре прошлого года Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Месяцем ранее она впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.
В мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.
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