«Какая милота»: Загитова сфотографировалась с альпакой

View this post on Instagram

Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпак 🐾🐾🐾. Мама Лилит, папа Патрик и их детёныш Стёпка 😁. Альпаки очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером 😊. Наблюдала за их поведением и радовалась: малыш периодически подбегал к маме, чтобы удостовериться, что всё в порядке, и продолжал весело носиться по вольеру. Папа Патрик наблюдал за происходящим издалека 😂. Классные 🧡. Взяла альпашонка под свою собственную опеку… милейшее создание 💗 #животные #зоопарк #забота #альпака 🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪 私の生まれ故郷にある動物園に行き、とても仲の良いアルパカ家族に会いました🐾🐾🐾 Lillytお母さん、Patrickお父さん、そして、赤ちゃんStepaです😁アルパカは、ラマにとても似ていますが、ラマよりも小さく、とてもフレンドリーな生き物です😊🙌しばしの間、アルパカの家族とあそび、これから、アルパカの子供Stepaを今後、継続的に支援していくことを決めました、、、かれはとても素晴らしいんです 👍💗 🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪 I went to the zoo in my native city of Izhevsk and met a very nice family of alpacas 🐾🐾🐾. Mum Lillyt, dad Patrick and their baby Stepa 😁. Alpacas look very similar to llamas, but are smaller and they are so friendly 😊🙌. I enjoyed my time with alpacas and decided to become a guardian of baby-alpaca Stepa… he is awesome 👍💗 #animals #zoo #guardian #alpaca