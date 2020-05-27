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«Какая милота»: Загитова запечатлелась с пушистой альпакой 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
«Какая милота»: Загитова сфотографировалась с альпакой
Фото: ТАСС
18-летняя Алина Загитова решила провести время самоизоляции в родном Ижевске. Сейчас в городе понемногу ослабляется специальный режим и начинают открываться различные заведения. К примеру, с 14 мая здесь заработал закрытый из-за пандемии зоопарк. Правда, разрешается посещать его с соблюдением социальной дистанции и обязательно в маске. Олимпийская чемпионка поспешила пообщаться с животными. Больше всего ее впечатлило семейство альпак, близких родственников лам (они меньше и пушистее). С одним из представителей этих зверей — самочкой Лилит — Алина запечатлелась на фото.
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Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпак 🐾🐾🐾. Мама Лилит, папа Патрик и их детёныш Стёпка 😁. Альпаки очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером 😊. Наблюдала за их поведением и радовалась: малыш периодически подбегал к маме, чтобы удостовериться, что всё в порядке, и продолжал весело носиться по вольеру. Папа Патрик наблюдал за происходящим издалека 😂. Классные 🧡. Взяла альпашонка под свою собственную опеку… милейшее создание 💗 #животные #зоопарк #забота #альпака 🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪 私の生まれ故郷にある動物園に行き、とても仲の良いアルパカ家族に会いました🐾🐾🐾 Lillytお母さん、Patrickお父さん、そして、赤ちゃんStepaです😁アルパカは、ラマにとても似ていますが、ラマよりも小さく、とてもフレンドリーな生き物です😊🙌しばしの間、アルパカの家族とあそび、これから、アルパカの子供Stepaを今後、継続的に支援していくことを決めました、、、かれはとても素晴らしいんです 👍💗 🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪 I went to the zoo in my native city of Izhevsk and met a very nice family of alpacas 🐾🐾🐾. Mum Lillyt, dad Patrick and their baby Stepa 😁. Alpacas look very similar to llamas, but are smaller and they are so friendly 😊🙌. I enjoyed my time with alpacas and decided to become a guardian of baby-alpaca Stepa… he is awesome 👍💗 #animals #zoo #guardian #alpaca

A post shared by  Alina Zagitova (@azagitova) on 

Девушка просто сияла, глядя на ее любопытную мордочку. Как рассказала фигуристка, самец по имени Патрик наблюдал за их общением со стороны, а их детеныша Степку она решила взять под личную опеку.
Напомним, ранее спортсменка осуществила свою заветную мечту — получила права на вождение автомобилем.
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Фигурное катание , Алина Загитова
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