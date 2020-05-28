Загитова снялась в японской рекламе 

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках японского рекламного ролика.

Видео, в котором россиянка исполняет несколько элементов, спортсменка выложила в Instagram. В Японии Загитова пользуется популярностью.

«Это так круто!» — подписала видео Загитова.

Ранее фигуристка была признанапобедительницей виртуального конкурса на звание «Олимпийская икона стиля». В финале против американского фигуриста Джонни Вейра за россиянку отдали голоса 62% пользователей Twitter.