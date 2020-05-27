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Рудковская: Плющенко едва не умер на льду 

Вероника Полынина 2 часа назад
Рудковская: Плющенко едва не умер на льду
Фото: РИА Новости
Фигурист Евгений Плющенко мог умереть на Олимпийских играх в Сочи в случае выступления в одиночном разряде, рассказала его супруга Яна Рудковская в фильме «Исповедь».
На Олимпиаде-2014 в Сочи Плющенко принял участие в командных соревнованиях и снялся с персонального первенства из-за болей в спине, которые он почувствовал за минуту до начала выступлений.
Как рассказала Рудковская, врач, к которому обратился спортсмен с болями в спине, заявил, что в случае участия в соревнованиях Плющенко мог умереть.
«Врач сидел перед нами за монитором и спросил: «Если бы вы были пятый или шестой на разминке, вы бы пошли на новокаиновую блокаду, которая бы купировала боль?». Женя ответил, что без сомнений пошел бы. После чего врач повернул к нам монитор со снимком и сказал: «Скорее всего, тогда бы вы умерли на льду», — приводит News.ru слова Рудковской.
Рудковская добавила, что была против участия Плющенко в Олимпийских играх из-за плохого предчувствия.
Как сообщал «Рамблер», в 2013 году Евгению Плющенко провели операцию в Израиле по установке четырех искусственных межпозвоночных дисков. На Олимпиаде-2014 в Сочи один из четырех шурупов, как потом показал рентген, треснул из-за сильных физических нагрузок. Плющенко снялся с соревнований и сразу по окончании ОИ объявил о завершении карьеры.
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Фигурное катание , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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