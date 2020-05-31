Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.

В начале марта пандемия коронавируса COVID-19 нанесла удар по всему мировому спорту, и фигурное катание исключением не стало. Так, например, фигуристы потеряли один из главных турниров сезона — чемпионат мира, который должен был состояться в Монреале. Из-за пандемии фигуристы не только минимум до осени попрощались с соревнованиями, но и лишились возможности тренироваться и держать себя в форме. Та же Евгения Медведева , например, чей каток в Торонто был закрыт на некоторый период. В России ограничения были аналогичными. Лишь 25 мая глава Минспорта Олег Матыцин в ходе совещания с руководителями общероссийских спортивных федераций согласовал порядок возвращения сборных на федеральные базы, и та же группа тренера Этери Тутберидзе отправилась на базу в Новогорске.

Комментируя тот факт, что пандемия и карантин могут ударить по уровню российских фигуристов, трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина исключать подобное развитие событий не стала. К тому же она отметила, что многие иностранные спортсмены уже вовсю готовятся к новым соревнованиям.

«Канада, США, Китай, Япония не прекращали тренироваться. Конечно, это надо делать с соблюдением всех ограничений. У нас сейчас врачи даже живут в гостиницах, и только автобусом перевозка в больницу. Ударит ли это по результатам сборной? Гадать на кофейной гуще не буду. У меня была пауза год на роды, которые закончились кесаревым сечением. На секундочку, в 29 лет. Ощущения были как будто заново начала кататься», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Вместе с этим прославленная фигуристка оценила возможность возвращения другой уже именитой спортсменки — Алины Загитовой, которая в своей недолгой карьере выиграла все возможные турниры.

В декабре 2019 года 18-летняя спортсменка объявила о временной приостановке соревновательной карьеры, сделав акцент на учебе, параллельно с этим участвуя в ледовых шоу. Возвращение Загитовой в большой спорт остается поводом для дискуссий — многие убеждены, что она уже не сможет конкурировать с молодыми соперницами, которые регулярно исполняют четверные прыжки, что Загитовой еще не удалось сделать.

Роднина, комментируя мысль о том, что нынешняя ситуация, когда фигурное катание встало на паузу, может сыграть на руку олимпийской чемпионке, заявила, что новые успехи зависят только от самой Загитовой. При этом прославленная советская фигуристка отметила, что столь повышенное внимание к Алине не совсем обоснованное.

«Это вопрос к ней. Насколько у нее есть желание, время. Я реалист. Если она поставит перед собой такую задачу — то будет со своим тренером ее решать. Но поставит ли — никто не знает. Для популярности — да, конечно, хорошо. Но все равно сосредотачиваться на одном человеке, когда есть плеяда талантов, не совсем правильно. Я понимаю — если бы она была одна. Но мы ведь всегда добиваемся результатов, когда у нас длинная скамейка. Сейчас есть сильнейшая внутренняя конкуренция. Тяжелая для этих девочек. Мне их по-своему очень жалко», — добавила Роднина.

При этом прославленная фигуристка отметила тенденцию — в том числе и в женском одиночном катании, — когда спортсмены добиваются крупных успехов в один год, а на следующий уже терпят серьезный кризис и спад, что приводит к прощанию с большим спортом. В частности, Роднина вспомнила Юлию Липницкую , которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, а уже через три года завершила карьеру.

«Это называется халиф на час. Могу только посочувствовать этим ребятам. Когда люди задерживаются наверху на 3-4 года, то у меня возникает два вопроса: а) что с этими ребятами, с их психикой? б) а не слишком ли дорого для страны вырастить человека на два года? Мы теряем спортсмена, но и здорового человека. Неужели все измеряется только золотом? Зрители любят запоминающихся спортсменов, далеко не только победителей»,

Пандемия коронавируса в 2020 году является главной темой обсуждения во всем мире в том числе и потому, что из-за нее пострадали едва ли не все сферы деятельности. В том числе и спорт, где атлеты лишились призовых и гонораров за участие в соревнованиях. В командных видах спорта и вовсе менеджеры, тренеры и непосредственно спортсмены вынуждены были пойти на сокращение зарплат, а некоторые клубы потерпели финансовых крах и, соответственно, перестали существовать.

В этой связи Роднина призвала граждан, которые недовольны действиями государства во время карантина, взять пример именно со спортсменов.

«Если говорить о худшей стороне, то — это наш пофигизм российский. Сказали — нельзя ходить, а у нас если очень хочется, то можно. Сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Кто-то, может, и не вернется в спорт. Думаю, среди тех, кто готовился к Олимпиаде, 15% вряд ли до нее доживут в спортивном смысле. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Сколько человек пошли в волонтеры, даже в курьеры!

Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры. А недовольные: у них всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает.

Недовольные есть всегда. Руководство страны шаг за шагом принимало решительные меры. Объявляя в конце марта, что мы уходим на самоизоляцию, никто не знал, сколько это продлится. Но посмотрите — вопросы с помощью населению решали. Сразу это сделать невозможно. У нас все хотят моментально. Вот эти стенания «я устал» — это ненормально. Почему тогда спортсмены не выступают? Я вот пропустил чемпионат мира, я был в сборной, планировал занять третье место, выплатите мне компенсацию. Есть понятие ответственности, что вместо меня на лед никто не выйдет. Понятие команды. А в других сферах всегда находят виновного, кто-то тебе всегда должен», — заявила Роднина.

Депутат Госдумы отметила, что власти приняли решение о послаблений по уплате налогов, о выплате компенсаций тем, кто пострадал из-за карантина, вызванного пандемией, о материальной помощи семьям с детьми. При этом Роднина подчеркнула, что сейчас Россия выбирается из кризиса. На претензии же о том, что на Западе материальная поддержка гражданам со стороны властей оказывается существеннее, фигуристка упрекнула российских граждан, которые уклоняются от уплаты налогов и при этом требуют компенсаций.

«У нас 40 процентов населения по последним опросам считают, что налоги не обязательно платить. Но лечите меня и школу хорошую ребенку найдите. Откуда деньги на все это? Гражданская позиция, патриотизм — это в первую очередь доверие к государству, уважение его законов и правил», — добавила депутат.

Помимо насущных проблем Роднина также высказалась и об изменениях в современном фигурном катании. Во-первых, она обратила внимание на то, что постепенно данный вид спорт начинает терять в популярности. Во многом из-за отсутствия прогресса в нем. Если мужское и женское одиночное катание еще привлекает зрителей, то танцы на льду и парное катание уже в сильно меньшей степени. По мнению Родниной, в данных дисциплинах (особенно в парном катании, в котором она трижды брала олимпийское золото) необходимо делать изменения.

«Парное катание — самый архитектурный вид катания, на мой взгляд. Хотелось бы изменений там. Мне оно становится неинтересно. В танцах в техническом комитете постоянно предлагается что-то новое, в парном — ничего. Я ушла ровно 40 лет назад, стала тренером. Начиная с 1981 года в короткой программе одна и та же подкрутка. Не хватает скорости. Поддержки стали лучше, но они в основном силовые. Раньше партнер брал партнершу на синей линии и ставил уже под борт. Нет синхронности, когда люди делают все в такт, а не как пауки друг на друга лезут. Сейчас все легко просчитывается. В короткой программе будут аксель, сальхов и тулуп. Раньше было требование, что надо использовать разные прыжки. Мы сами сузили разнообразие парного катания», — отметила прославленная фигуристка.

Вместе с этим она обратила внимание на изменения, которые готовится внести Международный союз конькобежцев (ИСУ) уже в ближайшее время. А именно — повысить возрастной лимит, а также изменить баланс оценок за технику и компоненты в фигурном катании.

Многие российские эксперты и любители фигурного катания предположили, что в ИСУ хотят внести данные ограничения исключительно против отечественных фигуристок-одиночниц, которые в 15 лет (возраст, при котором спортсменка может выступать на взрослом уровне) имеют техническое превосходство над более взрослыми соперницами, и потому забирают все титулы.

«Это мы сильно постарались. Мы же хотим конвейер! Вот правила и меняют. Но это все-таки разговоры, решения нет. Я понимаю, что прогресс остановить невозможно, и это нормально.

Но ИСУ не будет допускать стопроцентное доминирование одной страны. Как раньше они не хотели, чтобы побеждал один Советский Союз, так и сейчас Россия. И не надо говорить, что они против нас. Они не против, они хотят, чтобы вид спорта был популярен во всем мире, это задача любой международной федерации»,