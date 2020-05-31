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Ковтун объяснил, почему на ледовых шоу не нужны четверные прыжки 

Газета.Ru и ещё 3 12 часов назад
«На ледовых шоу не нужны четверные прыжки»
Фото: ТАСС
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему на ледовых шоу не нужны четверные прыжки.
По его словам, сложные элементы не вписываются в общую концепцию спектаклей и могут быть травмоопасными, так как фигуристы выступают в объемных костюмах.
"Я исполняю на представлениях тройной сальхов и двойной аксель. Раньше еще делал тройной аксель. Но в таком шоу, конечно, дело не в прыжках, а в представлении. Для прыжков места особо нет, они должны быть просто, чтобы были.
Главное — сам спектакль. Никому на таком шоу не нужны четверные и сложнейшие каскады — они просто даже не впишутся. Да и в костюмах, в которых мы катаемся, физически невозможно делать элементы ультра-си.
Один или два раза я сделал на новогодних выступлениях тройной аксель — просто для себя. Для фана. Но сделал — еще могу. В принципе я способен и четверной сальхов с тулупом восстановить, просто нужно время — каждый день тренироваться и выступать", — сказал Ковтун.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о тренировочном процессе после карантина.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Максим Ковтун , Газета.Ru
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