Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему на ледовых шоу не нужны четверные прыжки.

По его словам, сложные элементы не вписываются в общую концепцию спектаклей и могут быть травмоопасными, так как фигуристы выступают в объемных костюмах.

"Я исполняю на представлениях тройной сальхов и двойной аксель. Раньше еще делал тройной аксель. Но в таком шоу, конечно, дело не в прыжках, а в представлении. Для прыжков места особо нет, они должны быть просто, чтобы были.

Главное — сам спектакль. Никому на таком шоу не нужны четверные и сложнейшие каскады — они просто даже не впишутся. Да и в костюмах, в которых мы катаемся, физически невозможно делать элементы ультра-си.

Один или два раза я сделал на новогодних выступлениях тройной аксель — просто для себя. Для фана. Но сделал — еще могу. В принципе я способен и четверной сальхов с тулупом восстановить, просто нужно время — каждый день тренироваться и выступать", — сказал Ковтун.