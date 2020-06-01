«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась 

Согласно Конституции, в РФ 3 ветви власти:законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по-праву считаются четвёртой властью!Может пора разобраться с «засланными казачками»-иностранными гражданами и с двойным гражданством-в наших СМИ?🤔— Irina Rodnina (@IRodnina) May 28, 2020 Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в ходе дискуссии с подписчиками в Twitter попала в неловкую ситуацию, неправильно написав слово «президент».

Пользователи соцсети раскритиковали деятельность Родниной в Госдуме и призвали спортсменку «не строить из себя великого законотворца» в 70-летнем возрасте.

«Ирина Константиновна, не уподобляйтесь Терешковой, не пишите странные лозунги от своего имени. Или у избирателей закрадется мысль — не пора ли Вам на пенсию!» — посоветовала Буланова Татьяна.

На это Ирина Роднина потребовала «не трогать великую женщину», а также заверила, что сама на самочувствие не жалуется.

«Ирина Константиновна, никак не хотела вас обидеть! (…) Просто утомляют запретительные новости из Думы. Будьте здоровы!», — пожелала подписчица.

«Запретительные меры вводит правительство и Презедент:))) Берегите себя!» — отреагировала спортсменка.

«От слова презерватив?» — обратил внимание на ошибку в слове «президент» участник дискуссии с ником Чебурашкин друг.

Роднина поблагодарила пользователя, сопроводив запись смайликом в медицинской маске.

«Рамблер» писал, что ранее известный тренер Татьяна Тарасова заявила об оторванности чиновников от реальной жизни. Она также обвинила фигуристку Ирину Роднину в том, что та отправила больного раком хореографа Елену Черкасскую на соревнования. В свою очередь Роднина заявила, что у Тарасовой «давно что-то с мозгами слетело».