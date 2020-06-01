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«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась 

Алиса Селезнёва и ещё 5 8 часов назад
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в ходе дискуссии с подписчиками в Twitter попала в неловкую ситуацию, неправильно написав слово «президент».
Пользователи соцсети раскритиковали деятельность Родниной в Госдуме и призвали спортсменку «не строить из себя великого законотворца» в 70-летнем возрасте.
«Ирина Константиновна, не уподобляйтесь Терешковой, не пишите странные лозунги от своего имени. Или у избирателей закрадется мысль — не пора ли Вам на пенсию!» — посоветовала Буланова Татьяна.
На это Ирина Роднина потребовала «не трогать великую женщину», а также заверила, что сама на самочувствие не жалуется.
«Ирина Константиновна, никак не хотела вас обидеть! (…) Просто утомляют запретительные новости из Думы. Будьте здоровы!», — пожелала подписчица.
«Запретительные меры вводит правительство и Презедент:))) Берегите себя!» — отреагировала спортсменка.
«От слова презерватив?» — обратил внимание на ошибку в слове «президент» участник дискуссии с ником Чебурашкин друг.
Роднина поблагодарила пользователя, сопроводив запись смайликом в медицинской маске.
«У нее давно что-то с мозгами»: Роднина ответила Тарасовой
«Рамблер» писал, что ранее известный тренер Татьяна Тарасова заявила об оторванности чиновников от реальной жизни. Она также обвинила фигуристку Ирину Роднину в том, что та отправила больного раком хореографа Елену Черкасскую на соревнования. В свою очередь Роднина заявила, что у Тарасовой «давно что-то с мозгами слетело».
Видео дня. Роналду соскучился по футболу и вернулся к тренировкам
Комментарии 206
Фигурное катание , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Татьяна Буланова , Госдума
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