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Трусова рассказала о своем увлечении на карантине 

Спорт-Экспресс и ещё 3 5 часов назад
Трусова рассказала о своем увлечении на карантине
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, чем занимается на карантине. Спортсменка активно занимается английским языком.
— Хочу поделиться моим маленьким открытием. В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь! Мой преподаватель, Гази, из США. Занимаемся три раза в неделю, говорим о спорте, обсуждаем моих любимых питомцев, грамматику тоже учим, — написала Трусова.
В середине мая стало известно о переходе Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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