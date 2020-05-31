Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе 

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева станцевала для Tik Tok и пошутила над собой. Девушка исполнила танец в стиле Майкла Джексон под композицию Gummo.

«Когда тебе впервые доверили поставить программу», — сыронизировала 23-летняя спортсменка.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступает в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр европейского чемпионата Европы 2013 года.