Загитова вернулась в Москву

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана фигуристка Алина Загитова вернулась из Казани в Москву, 2 июня спортсменка приедет на сбор на базу "Новогорск", где в настоящее время тренируется группа Этери Тутберидзе . Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Также 2 июня на базу в Новогорске приедет Тутберизде, вернувшаяся в Россию из США, где находилась с марта.

"Алина на прошлой неделе вернулась в Москву, а завтра она заедет на базу в Новогорске", — сообщил источник.