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Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США 

ТАСС и ещё 10 6 часов назад
Тутберидзе вернулась в Россию
Фото: ТАСС
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. Работа спортивных объектов на территории Москвы, в том числе и школы фигурного катания "Хрустальный", где тренирует Тутберидзе, приостановлена из-за распространения коронавируса.
"Этери Тутберидзе вернулась в Россию", — сообщил Коган.
Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В настоящий момент спортсмены группы, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова, возобновили тренировки на учебно-тренировочной базе "Новогорск".
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Фигурное катание , Анна Щербакова , Алена Косторная , Этери Тутберидзе
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