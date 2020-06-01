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Саханович: «После критики Плющенко у меня случился нервный срыв, я попала в больницу. Была паническая атака» 

SPORT24.ru и ещё 2 6 часов назад
Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о работе под руководством Евгения Плющенко.
Саханович перешла к Плющенко осенью 2017 года, однако затем покинула его группу. По словам фигуристки, это случилось из-за ее семейных и финансовых проблем. Сам Плющенко позднее в интервью заявил, что он боролся за Саханович, а она «повернулась к нему задом».
«Поехать к Плющенко — это было полностью мамино решение. Она проштудировала все форумы, сайты, поговорила со знакомыми. Долго думала куда пойти и решила, что вариант с академией Плющенко будет для меня неплохим. В целом, интуиция ее не подвела. Там хорошая команда, которая меня подготовила к первому старту всего за две недели.
Евгений Викторович тоже считался моим тренером и периодически давал нужные советы. Но он намного реже приходил на каток, раз в неделю, раз в две недели. Поэтому основными тренерами я считала Юлию и Алексея Василевских. Почему они ушли из академии Плющенко? Не ушли. Их уволили. Я очень тяжело восприняла этот факт. Прямо в штыки. Помнится, у Евгения Викторовича было интервью, где он говорит, как я повернулась задом к нему. Выставлено все так, будто я без причин повернулась к нему задом и ушла. Но просто так отношения не портятся. Это была обида, потому что моих тренеров при странных обстоятельствах уволили. И даже никто ничего не сказал, их просто выгнали. Не было объяснений, непонятно было, что будет дальше.
Их потом все-таки вернули. Я съездила на шоу в Доброград, каталась на паре стартов. Но у меня были проблемы с ногой. Не могла прыгать лутц, не могла прыгать флип. С каждым днем мне становилось все больнее на тренировках. Евгений Викторович не верил, что мне больно, он считал, что я перестала работать, о чем потом ещё рассказывал в интервью. Ко всему прочему добавились проблемы с квартирой.
Из комнаты, которую я снимала, меня выселяли, а другие нормальные варианты в районе катка за те же деньги я найти не могла. Рассказала об этом Евгению Викторовичу, на что он ответил — ваши проблемы, снимайте другую квартиру. Но у нас не было денег, мне негде было жить. Мама хотела взять кредит, но прихоти фигурного катания, которым я не смогу заниматься всю жизнь, не должны ломать жизнь моей семье. Пришлось снова вернуться в Питер. Плющенко выплатил мне бонус за чистые прокаты на этапе Гран-при. Этих денег хватило бы на три месяца съема жилья в Москве. Три месяца у меня было, но что дальше? Деньги закончатся, а дальше не факт еще, что какие-то появятся. К тому же месяц из-за травмы я кататься не могла.
На критику Плющенко в интервью отреагировала ужасно. У меня случился нервный срыв, и я попала в больницу. Вышло интервью, я была очень расстроена. Плакала. Ангелина Николаевна меня успокаивала, мама, но я не хотела никого слушать. Выхожу на лед, начинается раскатка, а я просто не могу дышать. Наверное, это была паническая атака. Плачу, задыхаюсь и меня увезли в больницу. У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась. Потихоньку отходила, времени болеть было мало, потому что начинались предсезонные сборы. Было тяжело, но нужно жить дальше.
С Плющенко эту ситуацию не обсуждала. А зачем? Все, что можно было сказать — сказано. Дело сделано, в больнице я полежала. Я его тоже понимаю, всегда есть две стороны медали. Это ненормально, конечно. Он мог сказать по-другому. Мог вообще ничего не говорить. Но он решил поступить так, как поступил. Что же, его решение. Ему важно было сохранить лицо, имидж академии. Наверное, с его стороны решение оказалось верным», — цитирует Саханович Бизнес Online.
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Комментарии 4
Фигурное катание , Видео , Серафима Саханович , Алексей Василевский , Евгений Плющенко
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