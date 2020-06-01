Загитова поделилась эмоциями от возобновления тренировок 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от возобновления тренировок.

"Настроение прекрасное, потому что я в первый раз зашла в зал Обычные тренировки у меня были, но я занималась в домашних условиях. Поэтому для меня большая радость, что я пришла в зал. Тут другая атмосфера", — сказала Загитова в эфире телеканала ТВЦ.

Фигуристка отметила, что 2 июня она отправится в Новогорск, где приступит к полноценным тренировкам.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.