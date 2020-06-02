«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США

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Уехавший из России в США фигурист рассказал об ужасах беспорядков в стране 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал об ужасах беспорядков в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Его слова приводит Sport24.
«За те семь лет, что я живу в Америке, я видел много протестов. Но такие агрессивные в первый раз! Сейчас очень много людей протестуют неправильно и поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?» — задался вопросом Красножон. По его словам, вокруг «многое разграблено, а бизнесы разрушены».
Фигурист выразил надежду, что протесты будут продолжаться без насилия и ущерба, а виновных накажут.
«Все люди, которые причастны к избиению невинных людей во время протеста, все воры, и все те, кто кидал кирпичи в магазины и занимался вандализмом, должны быть наказаны по закону!» — подытожил он.
Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили, один из них арестован.
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.
Красножон родился в Петербурге, в возрасте 14 лет переехал в Даллас и на международных соревнованиях представляет США. В его активе победы на нескольких юниорских турнирах.
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Комментарии 27
Фигурное катание , Видео , Прочее , Алексей Красножон
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