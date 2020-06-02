Загитова присоединилась к сборной России

Российские фигуристы возобновили тренировки в Новогорске. Первыми на базу заехали спортсмены из группы Этери Тутберидзе , а в последние дни к команде присоединилась олимпийская чемпионка Алина Загитова , ранее приостановившая карьеру. Сама Тутберидзе после возвращения из США отбывает карантин.

С 25 мая согласно распоряжению минспорта по восстановлению системы централизованных учебно-тренировочных сборов, сборным разрешили вернуться на свои базы для подготовки к будущему сезону. Так, подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» открылись еще 25 мая, а с 1 июня начали функционировать федеральные тренировочные центры в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму — «Юг Спорт» (Сочи), «Ока» (Тульская область) и центр «Крымский» (Крым).

Первыми в Новогорск, самую известную базу, заехали фигуристы. Установленные правила обязывают прибывать их в центр малыми группами и размещаться в разных корпусах при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора . В обязательном режиме все спортсмены проходят тестирование на наличие коронавируса (все тесты к текущему моменту дали отрицательный результат), в остальном база полностью закрыта для посещений посторонними. Фактически режим самоизоляции сохраняется: атлетам будет запрещено покидать «Новогорск», а все сотрудники и персонал перешли на вахтовый режим.

«Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя. Питание приносят прямо в номер — с едой все прекрасно, тут с этим всегда все в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим», — цитирует ТАСС источник в национальной команде.

В рамках первого этапа возобновления тренировок на базу «Новогорск» заселились фигуристы из группы Этери Тутберидзе. Вместе с ними на сборе будут работать тренеры Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков . При этом ранее уже сообщалось, что олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова тоже присоединится к команде, однако позднее. 1 июня титулованная одиночница объявила о возвращении к тренировкам с другими фигуристами.

— Настроение прекрасное, потому что я в первый раз зашла в зал, — произнесла Загитова в эфире телеканала ТВЦ. — Обычные тренировки у меня были, но я занималась в домашних условиях. Поэтому для меня большая радость, что я пришла в зал. Тут другая атмосфера. Было тяжело, но завтра (2 июня) я еду в Новогорск. Завтра у меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада.

Впрочем, как уточнил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков , Загитова сделала поспешное заявление. По его словам, вряд ли она сможет приступить к «полноценным тренировкам» со 2 июня, поскольку только приехавшие на базу фигуристы сначала сдают тест на COVID-19, после чего их держат в самоизоляции до результатов. Таким образом, Загитова дала слишком оптимистичный прогноз относительно возвращения к рабочему процессу, но, как предполагается, в скором времени она действительно вновь начнет тренироваться в составе сборной России

«Загитова рассказала про полноценные тренировки с завтра? 2 июня она вряд ли выйдет на лед, только приедет. В любом случае она пройдет все процедуры, как это принято со всеми фигуристами. Тест пройдет, только потом на лед», — приводит слова Горшкова «СЭ».

Напомним, что 18-летняя Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре прошлого года, при этом не прекращая тренироваться. Спортсменка также была включена в состав национальной команды на новый сезон, а хореограф Глейхенгауз в ходе общения с болельщиками объявил, что новые программы олимпийской чемпионки находятся уже в работе. Нельзя исключать, что возвращение Загитовой после «отпуска» уже близко.

Кроме того, совсем скоро со своими фигуристами вновь сможет начать работать сама Тутберидзе. Генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что 31 мая тренер вернулась в Россию из Соединенных Штатов, где пережидала пик пандемии. Ей предстоит отбыть обязательный двухнедельный карантин, после чего она, надо полагать, сможет присоединиться к команде.