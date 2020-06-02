Уехавший из России фигурист рассказал о протестах в США 

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал о ситуации в США.

В американских городах продолжаются акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского во время задержания 25 мая в Миннеаполисе.

"За те семь лет, что я живу в Америке, я видел много протестов. Но такие агрессивные — в первый раз! Сейчас очень много людей протестуют неправильно и поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?" — цитирует Красножона Sport24.

Фигурист отметил, что все причастные к избиению невинных людей во время протеста, мародеры и вандалы должны быть наказаны по закону.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал акцию солидарности спортсменов с афроамериканцами.