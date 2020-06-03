Жулин сравнил онлайн-тренировки с резиновыми женщинами 

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об онлайн-тренировках пандемии. По словам специалиста, он не рассматривает варианты работы со спортсменами по новым программам в этом режиме.
"Даже не стал бы пытаться ставить фигуристу программу в онлайне. В моем представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить", — приводит слова тренера RT.
С 25 мая фигуристы сборной России возобновили работу на подмосковной базе в Новогорске.
Ранее Жулин назвал идиотами авторов статьи о сыне Евгения Плющенко.