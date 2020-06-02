Жулин приступил к мемуарам

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о работе над своей книгой.
«Показалось, что такая книга может быть интересной. Всё шло очень хорошо, но как только начали отменять ограничения и я почувствовал, что уже скоро можно будет начать тренироваться, мой литературный запал пошёл на убыль. Хотя очень надеюсь, что снова вернусь к этому. Нужно только найти свободное время», — сказал Жулин RT.
Ранее Жулин заявил, что восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки.