«Церковь не отмоет»: Роднина сделала признание 

Фигуристка, тренер и депутат Госдумы Ирина Роднина — некрещеная. Об этом она сама сообщила в своем твиттере.
Не крещённая;
за все, что делаю в жизни и чего добилась отвечаю сама, и уже очень давно. — Irina Rodnina (@IRodnina) June 2, 2020
На днях, как сообщал «Рамблер», Роднина задалась вопросом, не пора ли разобраться с засланными казачками в российских средствах массовой информации — журналистами, которые имеют иностранное или двойное гражданство.
«Рыба гниет с головы», — прокомментировал один из пользователей социальной сети.
Вероятно, он подразумевал то, что дочь Родниной журналистка Алена Миньковская с детства живет в США по желанию отца бизнесмена Леонида Миньковского, с которым Роднина развелась в 1992 году.
Другой комментатор допустил, что Роднина — хороший человек, но выразил уверенность, что она двигает очень дурное дело, церковь ее за это не отмоет, а безнаказанность и безответственность не могут длиться бесконечно.
«Некрещеная. За все, что делаю в жизни и чего добилась, отвечаю сама, и уже очень давно», — ответила ему Роднина.
На критику другого она ответила, что не несет ответственности за совершеннолетних детей, а сама — законопослушна.