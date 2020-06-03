«Церковь не отмоет»: Роднина сделала признание 

Не крещённая;

за все, что делаю в жизни и чего добилась отвечаю сама, и уже очень давно. — Irina Rodnina (@IRodnina) June 2, 2020 Фигуристка, тренер и депутат Госдумы Ирина Роднина — некрещеная. Об этом она сама сообщила в своем твиттере.

На днях, как сообщал «Рамблер», Роднина задалась вопросом, не пора ли разобраться с засланными казачками в российских средствах массовой информации — журналистами, которые имеют иностранное или двойное гражданство.

«Рыба гниет с головы», — прокомментировал один из пользователей социальной сети.

Вероятно, он подразумевал то, что дочь Родниной журналистка Алена Миньковская с детства живет в США по желанию отца бизнесмена Леонида Миньковского, с которым Роднина развелась в 1992 году.

Другой комментатор допустил, что Роднина — хороший человек, но выразил уверенность, что она двигает очень дурное дело, церковь ее за это не отмоет, а безнаказанность и безответственность не могут длиться бесконечно.

«Некрещеная. За все, что делаю в жизни и чего добилась, отвечаю сама, и уже очень давно», — ответила ему Роднина.

На критику другого она ответила, что не несет ответственности за совершеннолетних детей, а сама — законопослушна.