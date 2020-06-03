Фигурист потерял бизнес из-за коронавируса

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Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков рассказал, что введенные из-за коронавируса ограничения стоили ему бизнеса.

По словам спортсмена, он был вынужден закрыть один из столичных баров.

«Пару месяцев держался, но, как и многие заведения, мы не вывезли. Слишком много средств нужно было на спасение, около 3 миллионов рублей. Мы работали в белую, честно, экономить нелегально не могли», — сказал Траньков в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».