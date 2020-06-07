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Туктамышева станцевала и получила совет от фанатов сняться в порно 

Lenta.ru и ещё 6 5 часов назад
Туктамышевой посоветовали сняться в порно
Фото: globallookpress.com
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram видео своего танца и поразила пользователей сети.
«Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы», — подписала пост Туктамышева.
Пользователи восхитились движениями спортсменки. Некоторые фанаты посоветовали ей включить элементы танца в новую показательную программу, другие предложили фигуристке сняться в порно.
7 мая Туктамышева заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.
23-летняя спортсменка известна своими номерами с раздеванием. В прошлом сезоне во время показательных выступлений она показала стриптиз, выйдя на лед в образе стюардессы.
Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.
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Комментарии 3
Фигурное катание , Российские спортсменки , Елизавета Туктамышева
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