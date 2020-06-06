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«Вам алкоголь затуманил разум» 

Майк Габриелян и ещё 11 1 час назад
«Вам алкоголь затуманил разум»
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление хоккеиста Артемия Панарина, выступившего против государства и «нынешней системы».
Ранее Панарин рассказал в соцсетях, что желает счастья родным, близким, а также всем жителям России в целом. Однако он усомнился, что государство сейчас способно осчастливить людей.
«Некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра», — сказал хоккеист.
Подписчик Родниной с ником «Электронный алкоголь» попросил её прокомментировать выступление Панарина: «Ирина Константиновна, смотрите, не все на льду так гладко, молодое поколение не хочет в едином строю на кнопки нажимать. Между нами, и не только молодое».
На это Роднина ответила: «Я только за свободу мнений! А вам „алкоголь“, не важно какой, явно затуманил разум».
Ранее «Рамблер» сообщал, что известный хоккейный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров ответил на реплику Панарина: «без этого государства не было бы нашей с тобой родины и этих лидеров».
Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» контракт на 81,5 миллиона долларов.
Видео дня. Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи
Комментарии 91
Фигурное катание , Ирина Роднина , Андрей Назаров , Артемий Панарин , Госдума
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