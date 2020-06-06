«Вам алкоголь затуманил разум» 

Ранее Панарин рассказал в соцсетях, что желает счастья родным, близким, а также всем жителям России в целом. Однако он усомнился, что государство сейчас способно осчастливить людей.

«Некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра», — сказал хоккеист.

Подписчик Родниной с ником «Электронный алкоголь» попросил её прокомментировать выступление Панарина: «Ирина Константиновна, смотрите, не все на льду так гладко, молодое поколение не хочет в едином строю на кнопки нажимать. Между нами, и не только молодое».

На это Роднина ответила: «Я только за свободу мнений! А вам „алкоголь“, не важно какой, явно затуманил разум».

Ранее «Рамблер» сообщал , что известный хоккейный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров ответил на реплику Панарина: «без этого государства не было бы нашей с тобой родины и этих лидеров».

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» контракт на 81,5 миллиона долларов.