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Тарасова рассказала о лишении отца звания заслуженного тренера СССР 

Газета.Ru и ещё 11 3 часа назад
«Это было предательство»
Фото: ТАСС
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, как ее отца Анатолия Тарасова лишили звания заслуженного тренера СССР.
"Единственный раз в жизни я видела слезы отца. В 1969 году, после матча со "Спартаком". На трибуне сидел Леонид Брежнев, и вот в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увел команду со льда. Я была на том матче и все видела. Мне стало так страшно за папу.
А продолжение истории было еще более печальным — у папы отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это он уже не смог перенести. Это было предательство. И он плакал", — передает слова Тарасовой BB.lv.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин , Леонид Брежнев , Анатолий Тарасов , Спартак
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