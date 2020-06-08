"Единственный раз в жизни я видела слезы отца. В 1969 году, после матча со "Спартаком". На трибуне сидел Леонид Брежнев, и вот в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увел команду со льда. Я была на том матче и все видела. Мне стало так страшно за папу.

А продолжение истории было еще более печальным — у папы отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это он уже не смог перенести. Это было предательство. И он плакал", — передает слова Тарасовой BB.lv.