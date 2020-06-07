Ягудин насмешил подписчиков

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился с подписчиками новым скетчем, показав типичную ситуацию в магазине.
По сюжету кассир Галя, роль которой исполнил Ягудин, пробивает товары и небрежно кидает их покупателю, после чего начинает с ним заигрывать и задерживает, поскольку по ошибке «пробила» сушки два раза.
«Алексей, вам в артисты!» — поделился впечатлениями один из подписчиков Ягудина.
«Здорово! Очень естественно и смешно получилось!» — написал в комментариях другой поклонник спортсмена.