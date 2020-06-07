Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Майнц Майнц
Байер
Байер
2 4
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион
Фортуна
Фортуна
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер

Ягудин сыграл кассира Галю в новом ролике, рассмешив подписчиков: видео 

SPORT24.ru и ещё 1 5 часов назад
Ягудин насмешил подписчиков
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился с подписчиками новым скетчем, показав типичную ситуацию в магазине.
По сюжету кассир Галя, роль которой исполнил Ягудин, пробивает товары и небрежно кидает их покупателю, после чего начинает с ним заигрывать и задерживает, поскольку по ошибке «пробила» сушки два раза.
«Алексей, вам в артисты!» — поделился впечатлениями один из подписчиков Ягудина.
«Здорово! Очень естественно и смешно получилось!» — написал в комментариях другой поклонник спортсмена.
Видео дня. Как изменится работа фитнес-клубов
SPORT24.ru: последние новости
Роднина отреагировала на заявление Панарина, выступившего против нынешней системы в РФ Роднина отреагировала на заявление Панарина, выступившего против нынешней системы в РФ «От слова презерватив?» Роднину упрекнули за написанное с ошибкой слово «президент» «От слова презерватив?» Роднину упрекнули за написанное с ошибкой слово «президент» Туктамышева исполнила яркий танец у себя дома: видео Туктамышева исполнила яркий танец у себя дома: видео
Фигурное катание , Алексей Ягудин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков назвал дату следующего боя в UFC
Волков назвал дату следующего боя в UFC
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Дали мяч: сериал про Джордана обрел успех в России и…
Дали мяч: сериал про Джордана обрел успех в России и…
Стал известен результат теста Загитовой на коронавирус
Стал известен результат теста Загитовой на коронавирус
Российские тяжелоатлеты попались на допинге
Российские тяжелоатлеты попались на допинге
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение