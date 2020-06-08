Экс-фигуристка объяснила отказ от работы у Тутберидзе 

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень высказалась о причинах отказа работать в группе своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.
Экс-спортсменка заявила, что ей предложили работать с самыми младшими группами.
"Поймите меня правильно, совсем маленьких деток я тренировать не умею. Мне это неинтересно, так как уже четыре года я ставлю детям двойные, тройные и четверные прыжки. А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта", — написала Шелепень в сторис Instagram.
Ранее первая ученица Тутберидзе рассказала о причинах, из-за которых двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева стала звездой.