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Экс-фигуристка объяснила отказ от работы у Тутберидзе 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Экс-фигуристка объяснила отказ от работы у Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень высказалась о причинах отказа работать в группе своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.
Экс-спортсменка заявила, что ей предложили работать с самыми младшими группами.
"Поймите меня правильно, совсем маленьких деток я тренировать не умею. Мне это неинтересно, так как уже четыре года я ставлю детям двойные, тройные и четверные прыжки. А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта", — написала Шелепень в сторис Instagram.
Ранее первая ученица Тутберидзе рассказала о причинах, из-за которых двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева стала звездой.
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Фигурное катание , Евгений Медведев , Полина Шелепень , Этери Тутберидзе
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