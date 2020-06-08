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«Когда же вы сдохнете?»: Ягудин оскорбил трансгендеров 

Павел Тиунов и ещё 4 43 минуты назад
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Instagram резко высказался по поводу пожертвования американского фигуриста Адама Риппона в фонд помощи темнокожим трансгендерам. Об этом сообщает Sport24.
Ягудин пожалел «живущих в 20 квадратных метрах» россиян
«Рамблер» писал, что ранее автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг шутливо прокомментировала статью «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров, а Адам Риппон заявил, что пожертвовал 1000 долларов проекту Okra, потому что «жизни транссексуалов важны, жизни черных транссексуалов важны».
Алексей Ягудин в свою очередь отреагировал на это заявление спортсмена, использовав в том числе и ненормативную лексику.
«Адам, когда же вы сдохнете? Ошибка земли!» — написал Ягудин в «сторис».
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