«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»

«Рамблер» писал, что ранее автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг шутливо прокомментировала статью «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров, а Адам Риппон заявил, что пожертвовал 1000 долларов проекту Okra, потому что «жизни транссексуалов важны, жизни черных транссексуалов важны».

Алексей Ягудин в свою очередь отреагировал на это заявление спортсмена, использовав в том числе и ненормативную лексику.